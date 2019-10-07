登山樂趣多　嚴選初中高級路線

香港有大大小小數百條登山徑，難度各異，無論是一家大小、三五知己還是登山愛好者，都可以找到合適的路線。根據自己的經驗，我們可以選擇不同難度系數的登山徑，下面我們就為大家介紹三條不同難道級別的登山徑。

【初級：黃泥涌到大潭道】

初級體驗路線，道路平坦平緩，毋須跳躍。這次為大家推薦的是黃泥涌到大潭道，此路適合一家大小前往，路線較為平闊，到處都是流泉瀑布，令人目不暇給。

交通：

黃泥涌─港島巴士路線6、41A、63、66、76

大潭道─新巴14/專線小巴16M/16X

【中級：清水灣到大廟】

中級勇嘗路線，道路路線偏長，稍有起伏。這次為大家推薦的是清水灣道到大廟，登上全港「三尖」之一的釣魚翁，為自己的登頂生涯畫上有意義的一筆。

交通：

清水灣道─巴士91/專線小巴103/103M/16

大廟─專線小巴103/103M/19S/ 巴士91

【高級：萬宜坳到浪茄灣】

高級歷奇路線，道路路線長且有大起大落。這次為大家推薦的是萬宜坳到浪茄灣，探尋香港著名海灣，感受攀登後的寧靜。

交通：

萬宜坳─巴士299X/94

登山是有益身心的活動，不管是為了鍛鍊身體還是挑戰自我，最重要的是盡力而為。找一個休息日，約上親朋好友，帶上足夠的登山用品，穿上合適的服裝，去感受一下大自然的饋贈吧 。