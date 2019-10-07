港人設計菲林傻瓜機　手動懷舊

都市人甚麼都貪快，最好影完相即揀即執，轉個頭擺上Facebook，加埋不用10分鐘，反觀菲林機既難用，又要等沖曬，但就是有攝影迷覺得那份難與慢正是攝影的最大樂趣。日本Yashica前早找來香港設計師Gray來設計最新菲林機MF-1。Gray表示:「我本身是攝影迷又是產品設計師，當初廠方邀請我來研發新型號時，我二話不說提議不如出菲林相機，起初他們都有顧慮，始終現時菲林機已不是主流，但我知道在外國仍有不少菲林機迷，嫌手機影相無味道，反而覺得每格菲林都有一段獨立故事，最後廠方都認同了我的理念，MF-1才可以順利誕生，因為MF-1要考慮成本而不能調節光圈、快門，所以設計時就要考慮一個在不同情況下都合用的光圈、快門設定，而且機身內部要採用深黑色，這樣菲林曝光時才不會受不必要的影響，其實MF-1只是我菲林機三部曲計劃的第一步，MF-1是傻瓜菲林機，功能規格都比較入門，之後計劃再出一部中階，及最後高階的菲林機，高階機可能是數千元級數，希望可以為菲林機市場注入新動力。」

MF-1的功能規格都很入門，打開機身放入菲林後，要手動將菲林卷至最盡，而每次影完一張相後，都要手動卷至另一格菲林，機面設有閃光燈，下方設有閃光燈掣，開動了就會強制閃燈，機底設有入電位，入一枚AA電池，可以閃燈120次，主機卻是靠機械操作，所以就算無電都可以拍攝。