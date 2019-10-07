兩大運動巨頭聯手　超強波鞋話題作

最新推出的Reebok Instapump Fury用上adidas近年最引以為傲的Boost中底緩震技術，將兩大運動巨頭最標誌性技術完美結合。（互聯網）

於1994年誕生的Instapump Fury，一直以來都是Reebok眾多鞋款中最具代表性、最有話題性的設計，在設計師Steven Smith創作出這款殿堂鉅作後，20多年來品牌曾經為它進行無數次進化改良，但相信震撼性點都唔及今次！因為是次最新推出的Reebok Instapump Fury就破天荒用上adidas近年最引以為傲的Boost中底緩震技術，將兩大運動巨頭最標誌性技術完美結合。

Reebok Instapump Fury Boost設計外形沿用一貫前衞輪廓，鞋面仍然有Pump充氣系統及保留鞋底GraphLite碳纖維材質，前後腳掌分離式設計的Split Sole就導入adidas Boost中底緩震技術，並於鞋身配襯印有兩牌標誌的飾帶點綴，後踭位置亦繡上「PUMP x BOOST」字樣，以證此鞋結集兩牌最強殺手。

配色方面就分別會有The Prototype、OG Meets OG（兩色）及Black & White（兩色）分階段登場，當中最先推出的Prototype就用上Steven Smith當年從未推出過的「Pullover」配色，藉此向設計Instapump Fury的Steven Smith致敬；緊隨其他登場的OG Meets OG就分別採用Instapump Fury「Citron」黃 x 黑 x 紅配色及adidas Ultra Boost元祖黑 x 紫配色，讓波鞋迷立刻勾起無盡回憶；最後壓軸登場的Black & White就以永不過時的黑白兩色演繹，藉此體現出Steven Smith「No more than what you need」的遠見。