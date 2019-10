兩大運動巨頭聯手　超強波鞋話題作

於1994年誕生的Instapump Fury,一直以來都是Reebok眾多鞋款中最具代表性、最有話題性的設計,在設計師Steven Smith創作出這款殿堂鉅作後,20多年來品牌曾經為它進行無數次進化改良,但相信震撼性點都唔及今次!因為是次最新推出的Reebok Instapump Fury就破天荒用上adidas近年最引以為傲的Boost中底緩震技術,將兩大運動巨頭最標誌性技術完美結合。

Reebok Instapump Fury Boost設計外形沿用一貫前衞輪廓,鞋面仍然有Pump充氣系統及保留鞋底GraphLite碳纖維材質,前後腳掌分離式設計的Split Sole就導入adidas Boost中底緩震技術,並於鞋身配襯印有兩牌標誌的飾帶點綴,後踭位置亦繡上「PUMP x BOOST」字樣,以證此鞋結集兩牌最強殺手。

配色方面就分別會有The Prototype、OG Meets OG(兩色)及Black & White(兩色)分階段登場,當中最先推出的Prototype就用上Steven Smith當年從未推出過的「Pullover」配色,藉此向設計Instapump Fury的Steven Smith致敬;緊隨其他登場的OG Meets OG就分別採用Instapump Fury「Citron」黃 x 黑 x 紅配色及adidas Ultra Boost元祖黑 x 紫配色,讓波鞋迷立刻勾起無盡回憶;最後壓軸登場的Black & White就以永不過時的黑白兩色演繹,藉此體現出Steven Smith「No more than what you need」的遠見。