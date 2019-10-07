本日日本：真實版無限增長饅頭　因住食唔晒

《多啦A夢》真係一套好有教育意義嘅漫畫，例如其中一集，就教曉大家「複式增長」的恐怖性！這一集故事，講述大雄覺得饅頭轉眼便吃完很不夠喉，因此多啦A夢找出一樣叫「加倍藥水」（バイバイン）的道具，只要滴一滴，5分鐘之後饅頭就會由2變4、4變8，餘此類推，開始時大雄還很興奮，覺得饅頭食極唔完好滿足，但後來便發現，只要吃剩一個，饅頭轉眼間便會變成一大堆，最後沒辦法之下，多啦A夢只得把成千上萬的饅頭送到外太空……

如果大家都想感受這種食極唔完的滿足感（或恐怖感），日本藤子F不二雄紀念館於10月1日推出「無限增長栗子饅頭」！套餐不但有焙茶，還附上一瓶「加倍藥水」，當然啦，現實中饅頭不會滴一滴藥水便自行增加，而是顧客只要吃剩一個，便可以能繼續加點，並且2個、4個、8個那樣倍數增長下去⋯⋯理論上應該可以點無限多！而不管你吃多少，都只要1,000日圓，抵玩呀！

不過大家要注意，套餐中的焙茶不會跟着饅頭倍增，要加錢才可續杯，想起來乾「哽」饅頭都幾辛苦，另外最重要的是，栗子饅頭不可以吃剩呀，當然也別妄想送到外太空啦！