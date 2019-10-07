生活夜校：情色字典中的Bullets　原來咁解……

做男人冇銀彈唔掂，冇子彈同樣唔得，皆因喺英文情色俚語中嘅子彈Bullet，其實係另有所指。當然除咗呢個意思外，仲有唔少同佢有關嘅俚語，亦唔少得精彩嘅成人作品啦！

【Bullets 精華素】

銀彈就聽得多，但英文情色俚語中嘅「Bullets」又係乜嘢意思呢？原來佢係指男士嘅精華素。如果男人冇精華嘅話，咁就真係要睇睇醫生喇！不過有網民稱喺英國文豪莎士比亞筆下嘅「Bullets」唔係指精華素，而係指兩粒荔枝，佢仲引用嚟自莎翁名著《享利四世，第二卷》原文中嘅：「I will discharge upon her...with two bullets.」作證。不過係咪有咁嘅暗示，就有待各位自己查證喇。

【Sex & Bullets 純粹發洩】

有時同Sex扯上關係嘅俚語，又未必同鹹濕嘢有關，好似「Sex & Bullets」就係一個好例子。佢係一個冇意思嘅詞語，而佢嘅作用就同「Oh My God」等一樣，只係單純為發洩情緒而出現。例句：Sex & Bullets! You missed the bus!（噢！你錯過咗班巴士呀！）

有時想明白英文嘅情色俚語，真係需要少少嘅想像力，就好似中文直譯做啡色子彈窿嘅「Brown Bullet Hole」咁，大家估唔估到佢係指身體哪個部位呢？即刻開估，就係指後花園喇。