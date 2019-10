生活夜校：情色字典中的Bullets　原來咁解……

做男人冇銀彈唔掂,冇子彈同樣唔得,皆因喺英文情色俚語中嘅子彈Bullet,其實係另有所指。當然除咗呢個意思外,仲有唔少同佢有關嘅俚語,亦唔少得精彩嘅成人作品啦!

【Bullets 精華素】

銀彈就聽得多,但英文情色俚語中嘅「Bullets」又係乜嘢意思呢?原來佢係指男士嘅精華素。如果男人冇精華嘅話,咁就真係要睇睇醫生喇!不過有網民稱喺英國文豪莎士比亞筆下嘅「Bullets」唔係指精華素,而係指兩粒荔枝,佢仲引用嚟自莎翁名著《享利四世,第二卷》原文中嘅:「I will discharge upon her...with two bullets.」作證。不過係咪有咁嘅暗示,就有待各位自己查證喇。

【Sex & Bullets 純粹發洩】

有時同Sex扯上關係嘅俚語,又未必同鹹濕嘢有關,好似「Sex & Bullets」就係一個好例子。佢係一個冇意思嘅詞語,而佢嘅作用就同「Oh My God」等一樣,只係單純為發洩情緒而出現。例句:Sex & Bullets! You missed the bus!(噢!你錯過咗班巴士呀!)

有時想明白英文嘅情色俚語,真係需要少少嘅想像力,就好似中文直譯做啡色子彈窿嘅「Brown Bullet Hole」咁,大家估唔估到佢係指身體哪個部位呢?即刻開估,就係指後花園喇。