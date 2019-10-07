【深夜字聊】「我愛你」錄音機

唔少女人都鍾意另一半成日講「我愛你」三個字，而理論上除非特殊情況，否則呢三個字其實都唔難開口，只係如果成日都要講嘅話又會點呢？有男網民稱佢女友勁鍾意聽呢個三個字，卻唔係喺正常情況下講。佢話：「女友有個好奇怪嘅習慣，就係好鍾意喺親熱時叫我講『我愛你』。喺平時咁講梗係冇問題，親熱時講亦冇所謂，只係佢唔係要我講一次，而係要不斷講不斷講不斷講，一直講到我衝刺嗰刻，大叫『我愛你』為止。你哋都知啦，講嘢要經過大腦，再指揮個喉嚨同條脷㗎，我次次都要分心去講，又點會有感覺呢？結果近嗰兩次，我講得幾講就唔得，佢仲問我係咪狀態唔好，唉，我都唔知點講好。試過暗示畀佢聽話我想專心啲，但佢好似覺得我嫌佢煩咁，煩呀。」

網友神回應：

KID：嗱，你就唔識善用手機嘅錄音功能嘞，錄定咗然後邊做邊播，咁咪可以滿足佢嘅聽覺，你把口又唔使講到口水都乾埋囉。

Middleton：呢個問題就易搞啦！塞實佢對耳，等佢乜都聽唔到，就算你有冇講佢都唔知，等佢可以專心啲啪啪啪度，一啲都冇難度。

Rushy：其實你女友嘅習慣都唔係好怪啫，明白嘅，因為我女友亦差唔多，只係我唔使不停講。為咗唔畀我女友有咁嘅依賴，我諗咗個好有效嘅辦法，就係邊播音樂邊做，你都可以試吓。

珏珏：你女友係覺得你冇安全感，先至會要你唔停咁講，你不如畀多啲時間陪吓佢仲好。