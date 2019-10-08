香港估估吓：跳唱歌手熱愛的公園？

因為跳唱歌手「娜娜」一舉成名，不少居住在同一城市的人才知道屯門原來有一個屯門公園，那麼屯門公園究竟是一個甚麼樣的地方呢？位於屯門區市中心的屯門公園 ，是新界首個提供多種康樂設施的大型公園，公園佔地約12.5公頃，鄰近屯門大會堂、屯門公共圖書館，以及港鐵西鐵線屯門站，簡而言之是交通非常便利，加上室外環境優美，又有多樣化的室內外設施，本應是屯門區居民的一片休憩樂土。

屯門公園建於填海區上，園內有一個佔地約一公頃的人工湖，可以用「靚到頂點」來形容，另還有一個全長190米的人工瀑布，其設計獨特，其上還建有兩條小橋，非常雅致。此外，公園有一戶外設施與維多利亞公園相同：模型船池，由於面積甚大，旁邊又設有石級座位，所以假日時總會吸引一家大細去放船仔。至於公園另一個焦點設施，一定是於1999年啟用的爬蟲館(及後於2006年擴建)，是康文署首個設立的爬蟲館。該館的設施包括室內展覽缸及露天展覽場，展出了不同品種的爬蟲類動物，當中包括蟒蛇、蜥類，以及各種龜隻，由於不乏珍貴品種，2018年竟曾引來盜賊偷竊館中的金錢龜！

常說做人要不斷增值進步，公園亦然，屯門公園近年新增了專為小朋友而設、共有7個主題的「共融遊樂場」，設備以水及沙為主題，並旨意讓不同年齡及能力的小朋友都可以玩樂，好像為輪椅兒童而設的滾筒式滑梯，讓行動不便的小朋友也體驗到瀡滑梯的樂趣，而不锈鋼滑梯是專為聽障兒童設計，原來佩戴人工耳蝸的小朋友，於塑膠滑梯滑下時會因為「綴膠」聲而感到不適，此外，共盪鞦韆可讓親子一起玩盪鞦韆，相當溫馨呢！

交通：

由九龍出發：九巴 52X、58X、60X、61X、62X、63X、67X、259D、 260X

由港島出發：九巴 960、961

開放時間：

爬蟲館 每日9:00am至6:00pm (包括公眾假期)

模型船池 每日7:00am至11:00pm(包括公眾假期)

兒童遊樂場 每日7:00am至11:00pm(包括公眾假期/每星期一7:00am至1:00pm暫停開放，進行場地保養工作，如星期一為公眾假期，保養工作將順延至下一個工作天進行。)