寒露養生　防燥防着涼

今天是寒露，氣溫進一步下降，深呼吸時，不難感受到乾燥的氣息，養生之道應以防秋燥、防着涼為主。（互聯網）

今天是寒露，乃深秋後首個以「寒」命名的節氣，跟白露相比，氣溫進一步下降，特別是早晚會感到明顯的涼意，深呼吸時，不難感受到乾燥的氣息，甚至有機會出現流鼻血、口乾、乾咳等燥熱反應。換句話說，寒露的養生之道，應以防秋燥、防着涼為主。

生活方面，因早晚的天氣稍涼，外出時宜帶備外套；體質偏寒者，則要注重雙腳保暖，慎防寒從足生，導致抵抗力下降。另外，秋高氣爽適合登高遠足，有助鍛煉身體、放鬆心情，但要量力而為，避免因過度勞累等耗散精氣津液。

飲食方面，不宜過多食用熏烤、燥熱、辛辣、油膩的食物，應以養陰防燥、潤肺益胃為重點，建議進食蜂蜜、杏仁、銀耳、雪耳、百合、芝麻、沙參、玉竹、石斛、麥冬、馬蹄、甘蔗、栗子等食物。吃水果也有助增強人體抗燥邪的能力，以雪梨為例，有生津潤燥的功效，連同半個舂碎的羅漢果、3至4粒蓮子煲茶飲，可紓緩因秋燥出現的口乾、喉嚨痛等問題；又如人稱「萬壽果」的木瓜，能幫助消化之餘，亦有潤澤肌膚的功效，能保護乾燥天氣對皮膚的傷害。