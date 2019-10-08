澳門國際音樂節　美少女琴手展現才華

雲集國際優秀的音樂家及樂團的第33屆澳門國際音樂節即日起至10月30日於澳門多地舉行。今屆音樂節主題為「器勢」，帶來17項共22場次的精彩演出。開幕作品以古典音樂巨匠莫扎特的兩幕歌劇《魔笛》拉開序幕，該劇由柏林喜歌劇院和英國1927劇團聯手製作，將電影動畫和現場演唱完美融合。另外，為紀念澳門之子冼星海代表作《黃河大合唱》首演80周年，澳門樂團與國家大劇院管弦樂團及合唱團將以此作為音樂節的壓軸作品。

其他注目作品包括有由屢獲格林美獎殊榮的比利．柴爾斯呈獻《比利．柴爾斯爵士四重奏》；美國「多利安木管五重奏」將演繹多首美妙絕倫的音樂佳作，更與爵士鋼琴家比利．柴爾斯攜手首演令人期待的新曲《生態系》；來自挪威的「中世紀三重唱」為樂迷呈獻《北歐聖韻》及《北歐謠風》，教人沐浴於北歐清冽的樂風中；葡萄牙的「四分半樂隊」有將流行搖滾樂與葡萄牙法多音樂巧妙融合的《情定四分半》；非洲豎琴女演奏家素娜．祖巴特在《樂動西非》將帶來多首非洲傳統音樂的樂曲，值得期待。

想欣賞澳門本土音樂力量的話，《飛躍幻響》由曾有「音樂神童」之稱的澳門青年小提琴手蘇飛雅與世宗獨奏家合奏團演奏海頓的《第一小提琴協奏曲》；《藝萃菁英》音樂會由澳門兩位年輕中樂演奏者蔡曉琳（古箏、二胡）及方騰（二胡）聯袂演出，展現澳門新星的音樂才華。音樂節門票即日起於澳門售票網公開發售。