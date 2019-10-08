海福樓海鮮手工菜　啖啖鮮味

螞蟻上樹大肉蟹煲 HK$398/隻：這是一道工序複雜，坊間較少吃到的手工菜。廚師需預先留起蟹汁，再拌入粉絲及肉蟹爆炒，粉絲吸收了蟹汁極為滋味。約1斤重的大肉蟹肉質結實而鮮甜，入口啖啖肉。（盧展程攝）

想吃優質海鮮，不一定要特地走到鯉魚門或西貢，市區也有好選擇。為你介紹位於黃埔九號水產內的「海福樓」，以創新的意念結合傳統烹調的優點，將海鮮的精髓發揮得淋漓盡致，是海鮮迷的不二之選！

海鮮主打 漁村風情

海福樓是九號水產內唯一的中菜館，由本港首屈一指的餐飲集團主理。所有海鮮均由固定的本地供應商專門提供，貨源由日本、韓國等地直送香港。推介的海產包括大大隻的皇帝蟹，重約3至5斤，很多人也喜歡一蟹兩食：蛋白蒸蟹爪及蟹肉南瓜焗飯。另外還有韓國無污染水域莞島的鮮鮑魚，嫩滑不韌，可用作椒鹽、清蒸或XO醬炒。

由於海鮮是主打，海福樓的裝修以香港的漁村風情為主題，大廳用上仿古舊木材及水泥牆營造漁船船艙的氣氛，貴賓包廂區則採用洗水米石和弧形長廊的設計，為5間獨立私人房間營造出張保仔洞的神秘感。

親自入貨 用料上乘

海福樓廚師團隊擁有三十多年經驗，行政總廚早於1985年已加入有粵菜少林寺之稱的「福臨門」，期間曾被派到日本銀座、大阪及福島協助開分店。由他帶領的廚師團隊，不止擅長烹調各式海鮮、粵式點心及燒味，亦愛以嶄新食材配搭帶給食客驚喜。團隊更會親自搜羅靚食材，例如每月到西環海味店入貨，購買上乘的鮑參翅肚，「蠔皇扣花膠扒」便是他們的人氣菜式，幾乎每桌必點，當中約30頭的花膠就是由團隊精挑細選，每件比手掌還要大，炆得軟腍入味，只需百多元，經濟抵食。

團隊擅長製作手工菜，例如經典川菜「螞蟻上樹」，傳統做法是將肉鬆加入炸米粉而成，團隊將它改良，以蟹汁爆炒粉絲及肉鬆，墊在肉蟹底，成為惹味的「螞蟻上樹大肉蟹煲」；另一道「桃茸生汁大蝦球」，需極花心機將核桃整碎成茸，配合自家製沙律醬汁，口感豐富又滋味。

*即日起至2019年12月31日，周一至周五，顧客憑滙豐信用卡於「海福樓」可享晚市自選餐牌85折優惠。（優惠受條款及細則約束）

海福樓

地址：九龍紅磡德豐街 8號黃埔花園第九期

九號水產6~7號舖（港鐵黃埔站C2出口）

電話： 3169 0880