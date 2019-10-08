從1889年於底特律開始其傳奇故事的美國經典工裝品牌Carhartt，百多年來一直以製作耐用帆布工裝設計而聞名於世，版圖從工裝世界伸延至潮流領域則不得不提於1989年在歐洲成立的支線Carhartt Work In Progress（WIP）。憑着精心改良重塑剪裁，並將現代風格注入品質耐用的經典工裝當中，輕易將傳統工裝進化成備受潮人追捧的潮流服飾。

今個秋冬，Carhartt WIP將多款經典工裝設計加入嶄新物料及戶外機能元素重新演繹，打造出一系列具備潮流元素的工裝單品。當中Icons Remastered系列就以標誌性的Active Jacket、Michigan Coat及Detroit Jacket為設計基礎，結合Aged Dearborn帆布素材建構當下工裝美學；Mountain Trek系列則以運動服風格為靈感，採用寬鬆剪裁輪廓配襯鮮明色彩，選用優質面料創作出舒適度高及保暖效果出色的服飾；而Military及Expedition兩個系列亦同樣加入軍事元素打造，從迷彩圖案及戰鬥潛水員裝備中擷取靈感，將當中所應用的物料、剪裁及實用細節一一融入設計，為今季塑造出極多元化的工裝面貌。