三界五行：戒之在得　反而有福

「有為有不為」，是道家經典《道德經》重要智慧，應用在長者養生，就是：「既認老，又不認老。」認老，是尊重現實，老人家不應該做的就不做，是「不為」；不認老，是忘記年齡，在力所能及的範圍內，不損害自己又不影響他人，想做就去做，應做就去做，是「有為」。

儒家經典《論語》對長者養生也有忠告：「及其老也，血氣既衰，戒之在得。」戒之在得，就是控制欲望，不可貪得無厭，這裏所講的得，涵蓋廣泛，既包括七情六欲，也包括酒色財氣。經歷過這麽多年，明白寵辱得失，喜怒哀樂，生離死別只是浮雲，正如佛家所講，如夢幻如泡影，一切都等閒視之，一切都不放在心中，每一天都是好日子。

以上大道理明白了，自己認老了，不再計較長短得失，就等於一部老爺車，機器保養得好，可以如常行駛已經夠了，不必再與新型的跑車鬥快。

又可以把自己比作一部手機，不論甚麼牌子，不論有甚麼功能，都要充電，都要清垃圾，才能正常運作。老人家，均衡飲食，適當運動，充足睡眠，就等於充電；控制煙酒，控制權力欲、金錢欲、色慾、虛榮欲，就等於清垃圾，等於不下載太多軟件，這部手機就好使好用。

其實，一把年紀，最重要是知道甚麼應該做，甚麼不應該做。過去的不迷戀，未來的不強求，眼前的人、事、物，才是最寶貴的，這樣，就是有福之人。

方向宇