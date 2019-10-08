學柯德莉夏萍　珠寶店內歎茶

Tifffany & Co.早前預告於尖沙咀開設全亞洲最大旗艦店，及全亞洲首間Tiffany Blue Box Cafe，旋即成為城中熱話，到今個月這旗艦店及Cafe終於正式開幕。旗艦店位於北京道一號，樓高兩層佔地10,000平方呎。店舖採用品牌標誌性的銀色金屬大型幕牆設計，並置有工整玻璃櫥窗，加上櫥窗裝飾更特別融入香港景色及中式元素，叫人眼前一亮。

店內採用簡約開揚的設計，以標誌性的白色及Tiffany Blue作主調， 除網羅旗下各個珠寶系列外，更售賣各式各樣的家品及飾品，由餐具、復古鬧鐘到Teddy Bear都有齊。品牌向來跟藝術甚有淵源，更是不少藝術家的創作靈感泉源，因此開新店亦特別加入大量藝術元素，展出8位藝術家為品牌創作的作品，包括Andrew Myers以彩繪螺絲創造一幅品牌創辦人Charles Lewis Tiffany的肖像，詮釋品牌傳統的同時，亦突出品牌的藝術美感。

旗艦店連接的全球第2間及全亞洲首間The Tiffany Blue Box Cafe將於10月13日試業，餐廳的餐單及布置亦正式曝光。Cafe以品牌著名彩色玻璃為設計重心，所有食品均盛載在Tiffany & Co.設計的Color Block餐具奉上，品牌更特別為Cafe推出特別版水杯及純銀鎖匙扣，以供品牌粉絲作收藏。店舖提供早午晚餐，以後大家想學柯德莉夏萍一樣Breakfast At Tiffany已不再是夢。不少食物都加入品牌元素，如特色Blue Box吐司及Blue Box Cake蛋糕，當然亦不少得女生最愛的Afternoon Tea Set，想搶先一試可於10月9日起到品牌指定網站預約。