脊字筆提：柔道好手腳底痛　腰椎間盤突出引致

一般來說，腳底筋膜炎在觸摸腳掌時會感到痛，腰椎引起的腳痛在觸摸時是不會痛的。（互聯網）

受傷對於運動員來說，可謂平常事，有位19歲柔道黑帶高手，經常參加大大小小賽事，獲獎無數。他每周練習相當緊密，肌肉難免繃緊，早前感到腳底痛，由於不時受傷之故，忍痛能力特別強，足足捱了一個月，直至痛到半夜痛醒，翌日才求醫。

由於他身體多處包括頸、肩、腰、膝、腳都曾經有不同程度受傷，脊醫只要觸及其舊患都感到痛楚，因此，為他斷症便要格外留神，最後證實患上腰椎間盤突出。

這位年輕男患者以為自己患腳底筋膜炎，求助脊醫前曾經去看跌打，醫師在治療過程中幫他捽按腳部，以及在腳底敷上厚厚中藥；之後，連續一星期每天前往接受治療，雖然腳底痛稍為減輕，但中藥敷料令腳掌出現皮膚敏感，而且情況嚴重。家人見狀，再安排去看骨科，醫生檢查他的左右腳後，發現兩隻腳也有痛，估計是運動過多令筋腱繃緊，但痛症成因始終不算明確，建議在腰椎做磁力共振，以確診痛症來源。

拿取磁力共振檢查結果後，經朋友建議下求助脊骨神經科。脊醫查看磁力共振結果，以及檢查他的腰椎，發現腰椎第五節椎間盤突出，相信這是屬於新近創傷，並且有發炎徵狀，腰椎間盤突出壓着控制右腳掌的神經線，他的腳底痛便是由此而生。脊醫在腰的位置以超聲波消炎，並以3D牽引及人手矯正腰椎，經過一星期每天的治療，腳底痛已經消失。

不少人以為腳底痛便是腳底筋膜炎，其實腳底筋膜炎的徵狀，最明顯是每朝醒來，第一步踏在地板上，腳掌會感到痛楚，此情況亦會出現在久坐後起身步行，因為血液循環較差，加上肌肉繃緊而感到腳痛；通常行幾步，放鬆了就不覺痛，可是行得太多，發炎位置被刺激又會痛得更嚴重。

一般來說，腳底筋膜炎在觸摸腳掌時會感到痛，腰椎引起的腳痛在觸摸時是不會痛的。由於運動員身體常有受傷，故此觸及舊患便容易覺痛。建議關節有傷患者應及早求醫，尋求專業醫護人士意見，避免痛症積累。

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家