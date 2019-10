Pink Fashion　齊撐10月粉紅革命

只要有留意色彩權威Pantone秋冬流行色趨勢報告,紅了好幾季的粉紅色並未有入圍,即使它終於褪潮,但粉紅色在近日又橫掃街頭,在街拍的曝光率又突然飆升起來,潮流女生紛紛以最時尚的粉紅造型示人,皆因來到10月又是每年一度的「國際乳癌關注月」, 粉紅色就是其代表顏色,難怪女生都齊來響應,一眾粉紅控點可以錯過,齊來穿上漂亮的粉紅色閃耀整個10月。

粉紅色是一個很女性化的色調,粉紅絲帶更成為了關注乳癌的標誌。其實粉紅色打扮一直是時尚界的寵兒,早幾季更是紅到發紫,足以取代黑色的地位,因此出現了「Pink is the new black」的說法;接着到Millennium Pink(千禧粉紅)的出現,無論是近乎祼色的淡粉紅、如棉花糖般的嫩粉紅或強烈的桃紅,都不乏支持者。有些人覺得粉紅色很Girlie,有人覺得它很浪漫迷人,的確不同深淺度的粉紅色各自散發不同味道,但怎樣才能將粉紅色穿出潮味?其實駕馭得好這個顏色更是減齡利器,看街拍潮人演繹不同風格的粉紅色穿搭造型,必定可以從中偷師。