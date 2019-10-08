Polaroid Lab　大玩AR相片變影片

今時今日手機影相已成為主流，就連數碼相機都備受威脅，即影即有相機之類的另類拍攝，還玩得出甚麼花樣?原來只要設計有創意，另類拍攝都一樣有市場，好像Polaroid新推出的即影即有相機Polaroid Lab，不單可將手機數碼相轉化為即影即有相片，更大玩擴增實境(AR)功能，令相片變成影片，相當有趣。

Polaroid針對現代人愛用手機影相的習慣，在最新即影即有相機Polaroid Lab上，引進將手機數碼相轉化為即影即有相片的功能，方法不是大路的Wi-Fi或藍牙連接，而是相當富玩味性，其實單睇外形，Polaroid Lab已與一般即影即有相機有明顯分別，鏡頭不是設在主機前方，而是隱藏在上方的黑色鏡筒部分內，影相時用家只需打開鏡筒的頂蓋，開啟手機App Polaroid Originals，揀選並顯示出手機相片，再將手機反轉擺在鏡筒上方，就能影底手機屏幕上的畫面再沖曬成即影即有相片，不算是甚麼驚人高科技，但創意分卻是爆燈，惟注意Polaroid Lab只能影手機相片，就算打開頂蓋將鏡頭對正前方按拍攝掣，都影不出曝光正常的即影即有相片。為了增加玩味，用家更能將一張相片分割為2、3、4、6或9張，然後在不同的相紙上沖曬出來，最後可用9張即影即有相片來合成為一張大相。

引進AR玩法相片變影片

Polaroid Lab另一個好玩的地方是引進擴增實境(AR)玩法，用家可為每張即影即有相片，配對一段最長10秒的短片，相片上會印有一條Barcode條碼，然後只需用手機App Polaroid Originals掃描相片，本來靜態的相片，在手機屏幕上就會變成當初配對的那條動態影片，用來示愛就最好不過，例如送張貓貓相給心移的對象，當她用手機掃描相片時，就會睇到你的示愛影片，是不是浪漫得來又富小趣味呢?