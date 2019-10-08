高雄衞武營　藝術中心竟然會「呼吸」？

去年10月在高雄開幕的「衞武營國家藝術文化中心」，猶如一座會「呼吸」的建築，是現代與傳統生活面貌的結合。它僅鄰衞武營都會公園，建築物佔地面積達3.3公頃，其外觀完全呈音波式的流線型，猶如白色的波浪曲線，外壁以流暢的弧度滑入地面，跟四周自然環境完美融合，毫無違和感。為它操刀設計的，是荷蘭建築師Francine Houben，他以榕樹群為靈感，參考了百年老榕盤根錯節的模樣，把整座建築設計成四通八達的「榕洞」，呈現出獨特的穿透感，令人感覺到它如有生命一樣的呼吸節奏。

猶如龐然大物的衞武營，近觀才留意到其外壁，幾乎都是用弧形的白色外殼構成，據知每塊都弧度不一，須特別訂製，這些設計原來參考自高雄過來擅長的造船技術，確實融合了「在地」概念。我們走入建築物在地面的「榕樹廣場」，直如進到寬敞的天然地洞中，令人想起由老榕樹氣根盤纏糾結而成的洞，甚至懷念小時候榕樹下乘涼的回感；若抬頭往天花上望，更可透過四方的天井，看到上層市民的活動，確實很有穿透感。

進到衞武營內部，空間也非常寬敞，公共部分有能出外的天井，自然光也能充分透進室內；室內同時設有解說衞武營建築的模型，從中你可更了解它建築的神奇，包括它如何製作如波浪的屋頂。藝術中心內有多個表演場地，包括歌劇院、音樂廳、戲劇院、表演廳等，我們進到專為室內樂、獨奏及小型表演而設的表演廳參觀，它採用非傳統的不對稱鞋盒音樂廳設計，透過牆壁的穿孔木板、軟硬不一的吸音物料、活動的吸音簾，令它可按不同表演，彈性調節吸音值。最驚喜是衞武營原來還設有戶外劇場，它以天空為幕，在微風中，坐在恍如無邊際的曲面座席上欣賞夕陽，實在何其爽。

衞武營國家藝術文化中心

地址：高雄市鳳山區三多一路1號

開放時間：11:00am-9:00pm（服務中心12:00nn-8:00pm）

網址：www.npac-weiwuying.org

鳴謝：台灣觀光局、捷絲旅