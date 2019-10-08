生活夜校：荷蘭原來唔係叫Holland

就算不是「荷蘭叻」，都一定聽過荷蘭的大名，不過，或者連「荷蘭叻」都未必知道，荷蘭國名並非叫Holland！

早前荷蘭政府便宣布，今年稍後將不再自稱Holland，只會使用正式的國家名稱the Netherlands。

其實所謂「Holland」，只是the Netherlands這個國家的暱稱。話說很久以前，確實有個叫Holland的國家，holt- 為 「多林木的」意思，表示這個地方曾經盛產木材，但經過幾百年，Holland歷經幾番改名，直到最後定名為The Kingdom of the Netherlands (荷蘭原文Koninkrijk Der Nederlanden)，Nether 是 low 的意思，荷蘭的國土大多都是在海平面以下，因此而得其名。

在the Netherlands中有12個省份，其中兩個就叫做北荷蘭省和南荷蘭省，而這個區域正是荷蘭國家首都阿姆斯特丹、政府中心海牙以及歐洲最大港鹿特丹的所在地，加上十七世紀時這兩個省是航海及經濟強權，廣為世界所知，因此即使國家改名the Netherlands，大部分人仍沿用舊稱，稱之為Holland，亦即我們常說的荷蘭。

不過，畢竟兩個Holland省只佔the Netherlands的六分之一，用荷蘭來概括這個個國家，似乎有點兒誤導，因此荷蘭政府便決心為國家「正名」。

順帶一提，我們會稱呼荷蘭人為Dutch，那不是國家名，而是指他們的語言，也是指他們的民族。