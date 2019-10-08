【深夜字聊】性病患者毫冇病徵　難以察覺

Q：我於本年7月21日未戴安全套發生性行為，之後便未再發生過。於8月30日健康檢查，檢驗 HSV-2 IgG疱疹第2型IgG抗體，數值是1.07 Trace，剛好介於 Negative與 Positive中間，所以不知道這到底算不算是身上有帶原？本身身體沒有甚麼症狀，私處也沒長東西，如廁不會痛，但也知道這病症可能冇症狀，那還有甚麼方式可以檢驗身上有冇帶原呢？

Y先生

A：疱疹二型，（HSV-2，Herpes Simplex Virus-2），醫學名稱是「單純疱疹病毒第二型」。它屬於經由病毒感染的一種性病，以性行為之親密接觸相互傳染為主要傳播途徑，病毒穿越皮膚黏膜而將性病傳到性伴侶體內。坊間普遍稱疱疹二型（性病病毒）為「性病疱疹」，以區別於引致唇瘡爆發的疱疹一型（非性病病毒）。

閣下所掌握的數據是正確的，但情況亦令人憂慮，個人之病毒標記數據處於臨界點，說明你很大機會曾受到HSV-2病毒攻擊，只是其嚴重程度不足以確診。遭受攻擊後，不論男女體內皆會永久留下一種叫做IgG的病毒標記。IgG化驗指數，分別為「<0.90 陰性 Negative」、「0.90-1.10 臨界/不確定 Equivocal」、「>1.10 陽性 Positive」等三項。

如上顯示，閣下之醫療數據屬「未能確定」的邊緣個案(marginal case)，換言之閣下「可能是」或「可能不是」帶原者，但若然身體成為病灶的話，即可經由性接觸將HSV-2型傳染給性伴侶。由於閣下屬高危疑似狀況，與其繼續花心力尋求評估自己有否帶原，時常為此而憂心忡忡，我建議閣下乾脆爭取時間及早接受治療，包括西醫和中醫療程，盼有機會擊退潛在病毒，同時也保障伴侶的性健康。

西醫療法方面，有些藥物可控制疱疹病狀，但到目前為止仍沒有特效藥物去根治，有一些新藥物正在進行試驗中並希望在不久將來有突破。然而，這不等於藥石無靈，現時西藥可減輕病情，防止它趁身體免疫力低下時發病。

中醫療法方面，中醫認爲疱疹的病因是身體內部肝膽濕熱下注，外因感染穢毒，如是者濕熱和穢毒兩惡結合，侵襲陰部和肛周等處。中醫以驅除病毒和提高機體免疫力相輔相成。

有少部分病情較輕的案例顯示，疱疹病毒及其IgG疱疹病毒標記，能隨着個人努力保持良好抵抗力及藥物療程而逐漸減退，雖則各患者情況不同，未必每人都是幸運兒，不過依然值得盡力而為去使自己回復性健康及保障性伴侶。最後提提閣下注意性安全，在現時的不明狀態下謹記使用安全套。

李偉儀