【澳門覓食】紅街市　必食長龍牛雜

很多人會趁一兩日假期短短哋去轉澳門逛逛，更會捐窿捐罅游走大街小巷狂擦地道美食，今日想介紹的是澳門無人不識、屹立逾半世紀的紅街市（高士德大馬路）旁的小攤檔，由於無一個正式招牌，大家都是口耳相傳稱之為「明哥牛什粥」。這牛雜檔其貌不揚，感覺超級地痞，價格亦非常相宜，或許正正是這樣貼地的元素，吸引附近街坊之餘，更吸引大量遊客大排長龍搶住幫襯。

食物方面，名副其實貴精不貴多，只得牛雜加多個粥。有說開檔之初，只獨沽一味賣牛雜，及至70年代時有相熟食客向店主表示想食粥水，檔主體貼才加在一起賣，漸漸亦大受老中青食客喜愛。牛雜除有常見的牛肚、牛腸、牛肺、牛膀等，還有坊間少有的牛心、牛舌、牛沙瓜、牛天梯及極受年輕食客歡迎的牛脆骨等。製作方面主要以柱侯醬滷製，但滷得相當入味，食起來應爽得爽、應腍得腍、應脆得脆，濃香惹味，一串或一碗直接加黃芥辣、甜辣醬以及秘製辣椒油來吃，美味又合常理，但有些食客就算是柯打一碗牛雜粥，都同樣落齊好像有點違和的「混醬」，問到味道如何，仲異口同聲應到，「好味」！