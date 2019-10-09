三界五行：心靈富足　才是富足

「施比受更有福」，以下這位長者，令人肅然起敬。內地一間高等學府，有一項德政，圖書館對外開放，任何人都可以進入閱讀、自修，唯一條件是，任何人借閱圖書之前，必須洗手。

其實這規則也不是這間大學圖書館自己發明。幾千年前，自從倉頡造字，人類老祖宗黃帝就有訓示，「文以載道」，尊敬文字，就是尊師重道，尊重父母。歷代皇宮都有皇諭「敬惜字紙」懸掛。這間大學圖書館，只要在開放的日子，都有一位貌似檢破爛的人前來，認真洗手，然後讀書閱報，十多年來，風雨無間。他愛靜，從不與任何人交談。

直至有一天，他沒有在這間圖書館出現，而報章卻有一則新聞，說某某大學的一位高材生，退休教師，遇上交通意外，傷重不治，沒有親人，警方憑身份證找到他棲身的一個簡陋小房間，發現收藏了很多信件，都是大學生寫來的，感謝他無償贊助學費、向他彙報學業成績、告訴他在甚麽地方工作、請求他告訴地址以便登門當面答謝他。這些信都寄到這位退休教師在郵政局租用的信箱。這時，某某大學才知道，這位天天來圖書館閱報讀書的，貌似檢破爛的人真的是一位檢破爛的，而且是他們的校友，不過他從來不參加母校的活動。本來，他每月領取的退休金足以維持小康生活，但他卻把所有的退休金都默默捐助有需要的清貧學生，不足之數靠他檢破爛幫補。這位老人家，心靈比億萬富翁更富足。

方向宇