香港品牌Contex　獨家專利技術打造「珍珠LED WALL」

香港品牌Contex是香港唯一的電視生產商，除此之外，品牌的商用電子白板也廣受歡迎，最近更推出擁有獨家專利技術的「珍珠LED WALL」。全新珍珠投影獨有的濾藍光護目技術，令畫質更清晰。尺寸更可因應不同客戶需要而訂造，適合多種不同類型場合，包括學校課室及禮堂、大型活動宴會及展覽會等！

【過濾95%藍光 護目功能】

Contex常務董事Ryan Hui表示：「我們的產品『珍珠顯示屏』有別於一般商場或其他大型活動所見到的LED顯示屏，最特別之處就是我們有專利技術過濾了95%藍光，而普通LED是會有更多藍光透出的情況。肉眼見到的屏幕會特別柔和，很多用家也會用來看電影，因為長時間使用，眼睛都不會疲倦。」

顯示屏背面是沒有風扇設計，但同樣有很好的散熱效果。如果影相的時候，珍珠顯示屏更可以過濾了大量的摩爾紋，令影相的效果更好。

【智能工具 提升學習專注力】

電子白板是一種結合傳統黑板、投影機、電腦等工具優點於一身的智能操作平台，既能增加人性化教學功能、多元化教學資源及減省行政工作。炮台山循道衛理中學周寶心老師表示：「因為我們學校其實主要收生對象是特殊學習需要的學生，換言之他們的專注力是比較短暫，我們透過白板去做些互動，可以提升他們的學習，我們很明顯看到學生的專注度提高了。」

除此之外，周老師認為Contex電視其中一個很好之處，是有一個批註功能，可以將課堂的內容變成QR CODE，透過掃描二維碼，回家後，家長可以做家居訓練，學生又可以溫故知新。

【簡易操控 既環保又節能】

科技日新月異，利用電子白板教學，令課堂變得生動有趣之餘，亦大大提升教學效率。炮台山循道衛理中學沈立平校長表示：「舉個例子，早前一間課室引入了電子白板機，有個鏡像功能，但平常我會煩惱拉線、煩惱帶USB等情況，但原來電子白板很方便就可以投射上去，跟在場嘉賓產生了很多互動。甚至平常開校董會的場地，大家都對這個功能非常讚嘆！」

Contex的電子白板同時並存Windows / Andriod / TV、擁有超高清4K畫質，更不受環光影響、內置多媒體教學工具、比傳統燈泡壽命長16倍。具有「Direct Draw」技術，用家可以直接在把筆迹繪畫在任何畫面之上，既環保又節省開支。

Contex（康迪斯數碼）

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