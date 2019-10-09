Marantz NR1710　纖薄慳位輸出有力

針對香港寸金尺土的狹窄家居環境，Marantz推出纖薄型7.2 AV擴音機NR1710，體積只有440×378×105mm，相當纖薄，能輕鬆放入音響櫃不佔地方，雖然機仔細細，但功能卻極全面，對應Dolby Atmos及DTS : X等強調高空音場的音效，配合50W×7（8歐姆）輸出，令驅動環繞聲喇叭時更流暢有力。解碼方面採用了AKM製的32bit /8ch DAC「AK4458VN」，配合強大處理能力的Quad Core DSP，令音色更細緻自然。

為了增加聽歌選擇，NR1710可透過網絡連接Amazon Music、AWA、Spotify等音樂平台串流播歌，亦支援AirPlay、藍牙等無線技術傳歌，網絡連接方面除了有線LAN亦對應Wi-Fi，靈活性極強，兼播DSD5.6MHz及PCM 192kHz/24bit音檔，就連WAV、 FLAC、Apple Lossless等格式都難不到它。此外，靈活全面的接駁亦是NR1710的強項，設有8入1出的HDMI插口，能同時接駁多部TV Box、藍光機、遊戲機等等，加上HDMI屬2.1版本，可傳輸4K 60p視訊，亦對應BT.2020等廣色域規格。