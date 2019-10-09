May the Force be with you　星戰聖誕樹

常說時間不等人，一眨眼便來到10月，距離年底的12月原來也不遠，想為家居訂一棵靚爆全宇宙的聖誕樹？機會來了，特別是星戰迷！

日本傢俬及生活用品品牌Francfranc將推出「Star Wars 星球大戰特別版聖誕樹套裝」，套裝不僅包裝精緻，而且裏面產品亦非常豐富，除了一棵1.5米高的閃銀漸變色聖誕樹、5款以經典角色為造型的立體掛飾，包括R2-D2、C-3PO、尤達大師（Yoda）、黑武士（Darth Vader）、白兵（Stormtrooper），以及16件前後圖案不同的圓形掛飾外，亦包含特色樹裙氈子、銀河帝國終極武器Death Star死星造型樹頂裝飾，仲配埋可以播放兩首《星球大戰》電影配樂的紅藍色LED燈飾裝置，係咪超級正先！星戰迷想率先擁有？記得於10月11日到Francfranc香港網店預購，限量20套。不過預購不到的朋友亦不用失望，因香港門市亦會於11月1日起正式限量發售。