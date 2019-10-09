BackBeat Pro 5100　4咪傾電話

真無線耳機受限於機身體積，通話質素一向都較一般。以通訊耳機起家的Plantronics最近就推出新一款真無線耳機BackBeat Pro 5100，黑色機身設計大路的骰，而且每邊耳機僅重5.8g，非常輕巧。耳機特別用上新設計耳膠，一體式耳膠會延伸至耳機內側下半部，佩戴時相當穩陣，隔音效果亦不俗，加上支援IP54防水防塵，適合戴去做運動。BackBeat Pro 5100內置5.8mm驅動單元，並採用Qualcomm QCC5121晶片，試聽手機串流音樂，高中低音平均，連接亦見穩定。耳機同時加入4個防風降噪咪高峰，通話時減低環境噪音，配合WindSmart技術，強風中都唔會影響通話質素。

操作方面，左右耳機表面均設有一個2合1輕觸實體鍵，用家可以透過《BackBeat》App設定不同的輕觸指令，例如開啟Google Assistant、查閱耳機狀態、計時、播放Spotify 歌單等。順帶一提，耳機內置Smart Sensor技術，放下耳機就會暫停播放音樂，戴上就會繼續播放，而來電時戴上耳機亦會自動接聽來電。至於電量，充滿電可使用6.5小時，充電10分鐘就可以提供1小時電量，充電盒可額外提供13小時電量。