高雄　老社區變彩繪村

首先見到的是大型作品「歡迎來到我的房間」，它出自高雄創作者楊惟竹之手，畫得像巨人的房間。（劉達衡攝）

在鄰近「衞武營國家藝術文化中心」的苓雅迷迷村，原來有個非常具藝術感的景點，它就是全台灣第一座大型藝術壁畫社區「衞武營彩繪村」，它自2017年底出現後，已迅即成為高雄的拍照打卡勝地。近年全台冒起了「彩繪村」熱，可惜很多地方的彩繪都非原創作品，然而「衞武營彩繪村」就非常認真地找來15國的藝術家，畫出原創彩繪32面超大型壁畫，當中除了台灣本土創作者外，還有美國、俄羅斯、泰國、瑞士、荷蘭、意大利、馬來西亞、法國、巴西、加拿大、墨西哥、比利時與澳洲藝術家的參與。在建軍路上，已畫滿了俄羅斯Wais1、泰國Rukkit、瑞士Cath Love、荷蘭Levi Jacobs與高雄楊惟竹的作品，令這個40多年的老社區，完全化成彩色繽紛的藝術世界。如果大家想更深入了解每個作品，還可用手機App掃在作品下方由高雄市民政局製作的QR code，Google Map自會標示出每個作品的位置與簡介，那就更清楚了。

衞武營彩繪村

地址：台灣高雄市苓雅區建軍路衞武迷迷村

鳴謝：台灣觀光局、捷絲旅