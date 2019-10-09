山系之藍　散發民族復古風格

秋冬季度，不少服裝品牌都愛以舒適柔軟的羊毛去打造設計，務求為秋冬服飾注入一份溫暖的天然質感。向來愛以山與海為設計主題的日本服飾品牌45R，告別春夏的海洋後，今季就帶大家走進山脈，從喜瑪拉雅山脈、霞慕尼白朗峰及格陵蘭等等登山旅遊勝地當中擷取靈感，將各地的衣着特色配合精挑細選的天然羊毛及棉料，並融入日本傳統藍染及刺繡技藝，創作出一系列散發民族風格及復古氛圍的山系服飾。

今季45R就分別選取澳洲羊毛、法國亞爾羊毛及英國蘇格蘭雪蘭羊毛（Shetland Wool）演繹各款男女裝設計，當中雪蘭羊毛纖維比一般羊毛更為柔軟堅韌，保暖度亦更高，因此就成為今季主打素材，品牌所挑選的雪蘭羊毛由擁有百年歷史的著名雪蘭羊毛工廠Jamieson's of Shetland提供，並由45R於日本自家廠房將羊毛紗線編織成布料，再參照不同傳統服飾輪廓裁剪成系列中各款洋溢秋冬氣息的男女裝外套設計。當中Tyrolean Jacket就參考了奧地利傳統西裝外套設計而成，中性剪裁配合四個口袋細節，將簡潔風格與實用功能完美結合。

除了秋冬主打保暖度高的羊毛服飾之外，藍染及牛仔褲亦一直是透視45R品牌哲學的水晶球，多年來一直堅持採用天然的蓼藍葉製作標誌性的藍染，今季45R就再—次探索藍染世界的可能性，除了將Indigo藍染棉線與羊毛混合緹花編織成質感豐富的人字紋粗花呢絨，設計出背心外套及西裝褸款之外，今季更特別推出全新Nando x Nando牛仔褲系列，成為季度重點單品。要製作出此系列牛仔褲獨特的納戶（Nando）藍染色調，就必須將經紗及緯紗同樣經過藍染處理（一般牛仔褲是以藍染經紗與無漂染緯紗編織），所以Nando x Nando牛仔褲不論是表面及底面亦一樣呈現出納戶藍染色調，而且着用後色落效果亦會更具層次感，體現出品牌一直對選材以至手工嚴謹細膩的美學追求。

模特兒：Fion Hui@Primo、Jiaxin@Quest、Wayne Lau

化妝及髮型：Chris Lam