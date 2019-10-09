生活夜校：燜東坡肉點解要皮下肉上烹調？

東坡肉：講究味道及選材之餘，腩肉表面還要富光澤，顏色呈褐紅為之正宗，吃起來不油不膩。（資料圖片）

東坡肉是杭州菜的經典代表，更被譽為杭州第一名菜。早在成名前，已因為北宋詩人蘇東坡而聲名大噪。杭州人相信，東坡肉源自大文豪蘇東坡，相傳他被貶黃州時，因生活貧困需親自下廚，更只能以平價的豬腩肉倣效前人煮豬肉的方法加以改良，將酒加醬油燜煮豬肉成紅燒肉，結果酒香濃郁、酥軟可口，香氣傳千里，更因而吸引鄰舍效法。「東坡肉」雖起源於黃州，卻傳至杭州再發揚光大，更成為杭州世世代代的名菜。

東坡肉雖然食材及調味簡單，但烹調步驟多。燜煮的時間要憑經驗調整，一般大約要煮3小時。加上燜煮時不會打開鍋蓋，故要憑醬汁在窩裏燜煮發出的聲音來決定烹調時間的長短。

「聲音低沉，代表水分充足；太響太高，則是水分開始減少。故燜肉時要記得把豬皮一邊向下，既可避免燜煮時間太長影響賣相，又能為豬皮均勻上色。」

紹興花雕酒與白沙糖原來會產生奇妙的化學作用，沙糖可中和黃酒長時間烹調而變酸的味道，令豬肉富有酒香而不是酸香。

紹興花雕酒是杭州人最常用來入饌的黃酒，其氣味芳香，不但有提香去膩作用，更可辟除肉臊味。如以小量入饌，即可令菜式美味可口。但「東坡肉」需注入大量花雕，分量太多若長時間受熱會變酸，故需加入適量白沙糖來平衡。