【深夜字聊】親熱後被請走　感覺超差

女士同男友夜半銷魂之後，對方係都要趕你返屋企，到底係乜嘢原因呢？早前有女網民就有咁嘅遭遇，佢話：「我放工後幾乎每晚都會上佢（男友）屋企玩煮飯仔，而食完飯後就會一齊睇吓電視或電影，約每隔兩三日就會親熱咁啦。不過我哋都拍咗拖有三年幾，而上佢屋企只係呢兩三個月嘅事，原因係最近佢至買咗樓。問題就出現嘞！以前我哋都會去爆房，而自從佢自己住後，我哋夜晚做完時，佢過得一陣就會問我幾時返屋企。你哋知啦，有時做完好攰㗎嘛，想瞓覺，但佢硬係要趕我走，試過已經係凌晨兩點幾，佢情願Call Uber送我返去都唔畀我過夜。我問過佢係咪有第二個女人，佢話因為習慣一個人瞓，如果有另一個人喺床上佢瞓唔着，仲話就算係佢啲男仔FD都唔得。雖然佢啲FD證實佢講嘅嘢，但佢明唔明做完後要你走嘅感覺好差囉。」

網友神回應：

Keran：習慣一個人瞓好正常喎，好似我老豆同老母咁，早喺我出世前佢哋已經分床瞓，而我老豆嘅理由就同你條仔一樣，所以我亦係同老公分床瞓。

丸子：問題係你男友唔畀你過夜，定係唔想同你瞓一張床咋？如果前者嘅話，你可以試吓問佢可唔可以瞓梳化，而後者嘅話就惟有睇吓可唔可以擺多張床。

斜行種：咪玩啦！香港地有幾多個人屋企個睡房可以擺到兩張床呀？分開瞓不如一個瞓房，一個瞓廳好過啦！你男友有冇蠱惑就唔知，但懷疑佢冇心同你一齊住亦相當合理。

紅豆：我好明白你嘅感受喎，就好似應召女郎咁，仲要煮埋飯佢食，感覺勁唔掂囉。一係咁，以後你唔好同佢喺屋企做，做嘅話就要過夜，睇吓佢有乜嘢反應。