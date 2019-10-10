【健樂事】食得「睛」明4大提案

今天（10月10日）是世界視覺日（World Sight Day），大家是時候關注一下視力了！眾所周知，我們的眼睛是接觸外界訊息的重要渠道，因而被稱為「靈魂之窗」，惟現代人經常長時間注視電腦及手機屏幕，容易令眼睛疲勞不適，加速老化。想保存旺盛「睛」力，除了要避免用眼過度、做好防曬、留意視物習慣是否正確外，還可透過以下4大飲食提案來保護雙眼呢！

1.藍莓 令視覺敏銳

提到護眼食物，很多人會想到藍莓，因當中含豐富花青素成分，有助抗氧化，抵禦自由基（可引起白內障的成因）的傷害，對保護視力有裨益。花青素又能加速視網膜內視紫質的再生能力，促進視覺敏銳度。

2.蔬菜 防黃斑點病

葉黃素和玉米黃素是構成視網膜中心黃斑點的重要成分，其抗氧化功能可中和自由基，對紫外線及藍光有過濾作用，有助預防老年黃斑點病變，維持黃斑點的機能。芥蘭、西蘭花、南瓜等蔬菜都含有豐富的葉黃素和玉米黃素。

3.甘筍 可減慢退化

眼睛會隨着年齡增長而老化，想減慢其退化速度，可進食甘筍、紅蘿蔔等，兩者含豐富胡蘿蔔素，亦可多攝取維他命C及E，其中橙、奇異果、青及紅椒都含有維他命C，而果仁、瓜子、粟米油及葵花籽油則含豐富維他命E。

4.杞子 能益睛明目

在中醫學角度，杞子性平，味甘，具滋補肝腎，益精明目之效，故此有人以杞子（約1至3錢）加熱水浸泡10至15分鐘飲用，養一養目。再者，杞子含豐富的枸杞多糖、游離氨基酸、維他命C、維他命E、胡蘿蔔素等，有助提高身體的免疫力。