姚望四方：Thomas Cook破產的啟示

9月底，世界最老牌的旅行社Thomas Cook宣布破產，震驚世界及旅遊業界。這家有178年歷史的百年老店，不僅開創了旅行社營運模式，也讓旅遊成為人們其中一種的生活方式。Thomas Cook原為一名牧師，當時民眾娛樂匱乏，沉迷飲酒，他希望創辦一種有教育意義的娛樂活動豐富人們生活，於是借助英國新建設的鐵路網，由國內遊開始，逐步提供不同形式的出行服務，包括曾風行一時的旅行支票，大獲成功，繼而將服務拓展至歐洲以及全球。

公司百多年來經歷起伏，從家族企業幾經易手，經歷了世界大戰、曾被收歸國有。出售經營權後，公司產品趨向多元化，擁有自己的航空公司，高峰時年銷售額達90億英鎊，服務客戶超過1,900萬，全球僱傭超過2萬名員工。然而隨着科技浪潮及互聯網的興起，消費者習慣由全包式轉為自由行，酒店、機票、景點的價格透明度愈來愈高，令傳統旅行社利潤空間不斷被收窄，加上傳統旅行社要面對龐大門市租金和員工開支，連旅遊企業巨頭Thomas Cook亦未能適應市場變化而難以招架，最後選擇倒閉之路。

Thomas Cook的倒閉，為以傳統模式經營旅行社敲響了警鐘，在資訊爆炸、產品價格透明度高的競爭時代，經營者需要不斷尋求有效創新之法，才能在殘酷的競爭環境下闖出一條新路。

姚思榮

立法會旅遊界功能界別議員