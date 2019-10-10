德國都有西多？
2019年10月10日 12:30
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雖然跟西多士有幾分相似，但Kaiserschmarren並非用麵包製作，上碟時亦已用冧酒提子、雪糕等調味，小朋友版本可用蘋果汁浸提子乾，一樣美味。（盧展程攝）
早前介紹過德國薯餅的做法，今日同樣請來型仔大廚Jörn Henninger示範一款地道美食，那就是Kaiserschmarren粒粒西多士。據說這款甜品是奧地利皇帝兼匈牙利國王Franz Joseph I 的最愛，由於他曾擔任德意志邦聯主席，可能因此令德國人亦愛上Kaiserschmarren。說是西多，但做法與口味其實截然不同，德國人會用麵粉、雞蛋、牛油、牛奶等材料製成粉漿，燒熱後再切粒，並以酒香十足的提子乾調味，非常香口惹味。
材料：
麵粉 300克
牛奶 100克
雞蛋 6隻
檸檬 1個
牛油 2湯匙
沙糖 5湯匙
雲呢拿籽、鹽 各少許
提子乾 適量
橙酒、咖啡酒 各1茶匙
焗杏仁片 30克
做法：
1. 先將蛋黃與蛋白分開，將蛋白與鹽拂打至挺身。
2. 拂勻蛋黃、牛奶、麵粉、沙糖、雲呢拿籽、室溫牛油及檸檬皮。
3. 把蛋白與蛋黃兩碗材料拌勻。
4. 倒入鍋內用慢火煮至金黃色。
5. 加冧酒提子及杏仁片拌勻即可上碟。