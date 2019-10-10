早前介紹過德國薯餅的做法，今日同樣請來型仔大廚Jörn Henninger示範一款地道美食，那就是Kaiserschmarren粒粒西多士。據說這款甜品是奧地利皇帝兼匈牙利國王Franz Joseph I 的最愛，由於他曾擔任德意志邦聯主席，可能因此令德國人亦愛上Kaiserschmarren。說是西多，但做法與口味其實截然不同，德國人會用麵粉、雞蛋、牛油、牛奶等材料製成粉漿，燒熱後再切粒，並以酒香十足的提子乾調味，非常香口惹味。

材料：

麵粉 300克

牛奶 100克

雞蛋 6隻

檸檬 1個

牛油 2湯匙

沙糖 5湯匙

雲呢拿籽、鹽 各少許

提子乾 適量

橙酒、咖啡酒 各1茶匙

焗杏仁片 30克

做法：

1. 先將蛋黃與蛋白分開，將蛋白與鹽拂打至挺身。

2. 拂勻蛋黃、牛奶、麵粉、沙糖、雲呢拿籽、室溫牛油及檸檬皮。

3. 把蛋白與蛋黃兩碗材料拌勻。

4. 倒入鍋內用慢火煮至金黃色。

5. 加冧酒提子及杏仁片拌勻即可上碟。