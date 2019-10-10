三界五行：健康長壽　百歲可期

沒有健康，無論怎樣富貴，有再好的錦衣美食也無法享受。（互聯網）

古時的人，對生命的追求，重量不重質，最希望的是「富貴榮華」。後來似乎明白了，榮華富貴必須有壽命才可以享受，於是就變為「長命富貴」。

到了近代，人們才發現，沒有健康，無論怎樣富貴，縱然有再好的錦衣美食也享受不了，躺在病床上捱世界，愈長命愈辛苦，所以有哲人說，個人的成就，健康第一，財富的那一串數字排頭位的「1」，「1」就是健康，如果沒有這個「1」字，後面的「0」再多，也等於零！所以祝福別人「長命百歲」、「長命富貴」，已經不合時宜，應該改為「健康長壽」。在健康的基礎上，生命才有意義，生活質素才可以提高。

最近，有人提出這個願景，人到晚年，最好就是：「來得遲，老得慢，去得快。」方向宇覺得這「九字真言」很豁達，很樂觀，很科學。不妨作為養生修為的目標。「來得遲」，以香港的平均壽命而言，80歲是一個普遍數字，如果不是遇上癌症和心腦血管疾病這兩個殺手，100歲並沒有甚麼出奇，因此，希望這兩個殺手遲些來，或者不要來。

無論是西方醫學還是中國傳統醫學，無論是西方占星術還是中國傳統術數，人的自然壽命都在100歲以上。西方醫學、遺傳學、社會學聯合研究發現，決定人類壽命的因素，最好的醫療條件，也只佔長壽因素的百分之八。（待續）

方向宇