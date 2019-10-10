今晚食乜：新鮮＋乾菌　煮出超香意大利飯

2019年10月10日 15:00
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    牛肝菌及黃菌燴飯：乾和鮮的菇菌作混合，令燴飯的味道及香氣加倍濃郁。（莫文俊攝）
    秋天正是菇菌當造的季節，尖東一間五星級酒店意大利餐廳主理人兼名廚Theo Randall，就教大家利用多種時令菇菌燴意大利飯。他今次使用了乾牛肝菌及鮮黃菌、黑喇叭菌；乾身的牛肝菌浸軟後入饌，可保留豐富的口感，新鮮的菇菌則可添上香氣，師傅還教路將浸牛肝菌的水和蔬菜湯一起煮飯，味道更濃郁。意大利米分批加蔬菜湯後不斷攪拌，以防黏底，大家亦可選擇雞湯或肉湯來煮。當湯汁變濃稠後就可以加入炒香的菇菌混合，最後加點番荽和調味便完成。軟綿富嚼勁的意大利飯配上秋天時令菇菌，清香味濃。
    材料：
    意大利米　250克
    洋葱碎　1茶匙
    橄欖油　3茶匙
    蔬菜湯　1公升
    乾牛肝菌　10克
    鮮黃菌　150克
    黑喇叭菌　100克
    蒜蓉　少許
    西芹碎　1茶匙
    番荽碎　1茶匙
    百里香　半茶匙
    鹽　少許
    胡椒　少許
    白酒　少許
    做法：
    1.乾牛肝菌浸軟切碎，黃菌和黑喇叭菌去椗，燒熱1湯匙橄欖油，炒香蒜蓉和百里香，加3種菇菌炒至軟身，以鹽和胡椒調味備用。
    2.另一隻鑊加1茶匙橄欖油，炒香洋葱碎和西芹碎，加入意大利米、白酒炒勻，逐少加入蔬菜粉攪拌，炒約12分鐘。
    3.倒入菇菌和剩下的蔬菜湯繼續拌煮多3分鐘，倒入番荽碎、蒜蓉、1茶匙橄欖油和鹽調味便完成。