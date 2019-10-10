今晚食乜：新鮮＋乾菌　煮出超香意大利飯

牛肝菌及黃菌燴飯：乾和鮮的菇菌作混合，令燴飯的味道及香氣加倍濃郁。（莫文俊攝）

秋天正是菇菌當造的季節，尖東一間五星級酒店意大利餐廳主理人兼名廚Theo Randall，就教大家利用多種時令菇菌燴意大利飯。他今次使用了乾牛肝菌及鮮黃菌、黑喇叭菌；乾身的牛肝菌浸軟後入饌，可保留豐富的口感，新鮮的菇菌則可添上香氣，師傅還教路將浸牛肝菌的水和蔬菜湯一起煮飯，味道更濃郁。意大利米分批加蔬菜湯後不斷攪拌，以防黏底，大家亦可選擇雞湯或肉湯來煮。當湯汁變濃稠後就可以加入炒香的菇菌混合，最後加點番荽和調味便完成。軟綿富嚼勁的意大利飯配上秋天時令菇菌，清香味濃。

材料：

意大利米 250克

洋葱碎 1茶匙

橄欖油 3茶匙

蔬菜湯 1公升

乾牛肝菌 10克

鮮黃菌 150克

黑喇叭菌 100克

蒜蓉 少許

西芹碎 1茶匙

番荽碎 1茶匙

百里香 半茶匙

鹽 少許

胡椒 少許

白酒 少許

做法：

1.乾牛肝菌浸軟切碎，黃菌和黑喇叭菌去椗，燒熱1湯匙橄欖油，炒香蒜蓉和百里香，加3種菇菌炒至軟身，以鹽和胡椒調味備用。

2.另一隻鑊加1茶匙橄欖油，炒香洋葱碎和西芹碎，加入意大利米、白酒炒勻，逐少加入蔬菜粉攪拌，炒約12分鐘。

3.倒入菇菌和剩下的蔬菜湯繼續拌煮多3分鐘，倒入番荽碎、蒜蓉、1茶匙橄欖油和鹽調味便完成。