靈敢侶情：我信你，是因為我愛你……

我信你，不是因為我蠢，而是因為我愛你……（互聯網）

再强再聰明的女人，在關係中，都會裝傻。

起初，是因為喜歡，想他跟自己容易相處，不想在他說錯一件事或一個邏輯之後，拗得面紅耳熱。

「是嗎？哈哈！我都不知道！」

然後，是為了他的自尊，想他在自己面前有尊嚴，不想他產生自卑，繼而屈着怨氣。

「好，都聽你的，反正我不明白。」

後來，是為了不想吵，以為他會自重，不想他說了一句、或者出去晚了，會由冷戰變罵戰。

「好吧，你小心一點，醉了別駕車。」

想不到，你在裝傻之後，他竟然以為你很好騙，給的原因愈來愈隨便，解釋的話愈來愈幼稚。「同事嘔在我身上，我才在公司樓下的健身室洗澡回來。」

「那為何有香水氣味？為何明明七時下班，十一時才回家？為何不接電話？為何要改電話密碼？」這一切，你本來想好了，但不忍說出口，於是都嚥下去。

因為，你不忍心，明知對質就是結局，不想吵。

終於，他變本加厲，謊話假得就連哄小學生都有難度。

你仍然是你，又强又聰明⋯⋯將行李執拾好，放上車，不再回頭。

他回家，見到空了一半的單位，想到的第一件事是：「我那夠錢交租？」

他求你回去。

你不再忍了，拋下一句：「我好騙，是因為我選擇相信你。」掛線，連再見都不想說。

此生最好不再相見。

別把人想得太蠢，否則，最蠢的只會是你。

周靈山，Slimcook創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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