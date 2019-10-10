音樂廠牌跨刀聯乘　滲出Hip Hop玩味

左：相信好多人認識88rising都係因為Rich Brian（之前叫Rich Chihha），三年前以一曲《Dat $tick》一夜爆紅後被88rising賞識，出道時只有17歲，於印尼雅加達成長嘅佢，一口流利英語是從YouTube自學而成。／右：同樣來自印尼雅加達的Niki，與Rich Brian出道前已經是朋友，二人同樣是88rising旗下人氣歌手，歌唱作品多數為R&B曲風。（互聯網）

對於有聽Hip Hop音樂的讀者應該對88rising呢間音樂媒體公司略有聽聞，Rich Brian、Keith Apr及海爾兄弟（Higher Brothers）等等新世代亞裔Rapper亦是出自88rising。先後邀請過A$AP Rocky及J Balvin等等人氣歌手打造聯名系列的潮流服飾品牌GUESS，今季就再次與88rising合作攜手推出「GUE88」聯名系列。

今回88rising x GUESS「GUE88」系列設計就承接去年尾雙方首次合作所採用的紮染風格，整個系列共推出多達54件單品，當中包括：牛仔褸、衞衣、工作褲及配飾單品，並將兩個合作單位代表性的文化圖案結合，透過GUESS出色的酸洗工藝令各款服飾單品的顏色更具玩味。同時為慶祝「GUE88」系列正式推出，更特別由88rising旗下藝人包括：Rich Brian、Joji及NIKI演繹系列服飾，並以美國校園年刊的拍攝手法呈現，體現出88rising擅長融合東西方文化的優良傳統。