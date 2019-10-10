本日日本：相隔23年　《入樽》新畫集4月重臨

說井上雄彥《SLAM DUNK》是「神級」日漫，相信沒人反對吧！它創造了多少奇蹟？除了以億計的銷量，最「神」是它沒有狂出畫集掠水，嚴格來說，畫集就只在1997年推出過《Inoue Takehiko Illustrations》一本，頂多計埋後來由香港天下版的畫集，結果一別，就是23年之久。

如今「核彈級」好消息，井上雄彥《SLAM DUNK》最新畫集《PLUS / SLAM DUNK ILLUSTRATIONS 2》確定將在明年4月3日出版，內容絕非炒冷飯，當中收錄逾130張畫作，全是第一本畫集推出之後的畫作，重中之重，當然是井上雄彥特別為畫集繪畫的11張新畫，包括封面櫻木花道的插畫！畫集大小會是30×30cm 的正方度，初版推出時還會有特典Postcard，而內容除了新畫外，還有2004年一億冊紀念活動的報紙廣告、 2018年新裝再編版的插畫、其他相關企劃廣告及商品等等插畫，甚至有草稿和從未公開的插畫稿，莫說「入樽迷」必會撲到去買，就是當感謝井上老師對我們的支持，都應該要入番本。

PLUS / SLAM DUNK ILLUSTRATIONS 2

發售日期：2020年4月3日

售價：3,600日圓（約HK$267）