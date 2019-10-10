柏林戶外博物館　了解鎮壓歷史

遊柏林圍牆，於Trabi Safari集合點附近的尼德爾克爾新納大街（Niederkirchnerstraße）可看到原汁原味的圍牆——該處昔日名為阿爾布雷希特王子大街（Prinz-Albrecht-Straße），有間於2010年設立的恐怖地形圖戶外博物館（Topography of Terror）。

據知，博物館是建於納粹德國時期（1933至1945年）的秘密警察和黨衞軍總部的建築遺址上。旁邊是一段完整的柏林圍牆遺址，而內裏的露天展館將總部地下室藏有的政治犯拷打和處決資料曝光，並詳細介紹納粹的鎮壓歷史。室內部分則為描述紐倫堡審判，將當時納粹頭目因戰爭罪行和危害人類罪而受審的情節公開，包括當中部分的審判錄音，讓人知道納粹和柏林圍牆的可怕黑歷史之餘，最重要是警惕後世別再重蹈覆轍，別讓「恐怖地形圖」再傷害人民！

Topography of Terror

地址： Niederkirchnerstraße 8, 10963 Berlin

營業時間：10:00am~8:00pm

網址：topographie.de