生活夜校：產品條碼圖標知多少？

每個商品上面都有一個條碼，這個條碼的首三個數字代表着一個地方，000-019代表美國、加拿大；300-379代表法國；400-440代表德國；450-459、490-499代表日本；471代表台灣；690-695代表中國；750代表墨西哥；754-755代表加拿大；760-769代表瑞士；800-839代表意大利；840-849代表西班牙；859代表捷克；880代表韓國；885代表泰國；888代表印度；930-939代表澳洲，這些地方的標明雖然不代表原產地，但卻代表着在哪個地方註冊，受到哪裏的監管。

不同的圖標也有不同的意義，圖2上圈着三個不同的符號，圖標1代表生產商願意支付循環回收過程中的費用及減低生產所制造的廢物，是環保的象徵。圖標2是代表著開封後要在多少個月裡面使用完畢，如果還未開封就是不用管的。根據歐盟法則，建議化妝品的保質期是超過30個月，香水(含酒精)約五年，護膚品最少三年，而化妝品(如睫毛膏、粉餅等則是三至五年不等)。符號3是代表有效日期 ，不過組合因經常改變沒有準確的說法，而網上也有一些幫忙解釋的網頁。

看懂這些小符號，讓你更容易掌控自己的消費權和使用權。