【深夜字聊】前戲過度激烈　兄弟紅腫頂唔順

Q：有次被對方口交後，龜頭冠人字形下方2公分處突然疼痛，感覺陰莖內部尿道收縮，乾燥刺痛，用手指按壓後，左側頭冠出現瘀青情況，而瘀青面積慢慢變大約1公分直徑，隔日後瘀青面積變小成長1公分一小段線，寬0.1公分。1至2周後保持一段線模樣，沒有變化，但偶有刺痛感。3至4周後瘀青情況保持一小段線狀態，不再有疼痛感，到目前為止約個幾月，請問是否被感染了？

L君

A：男性在親熱以後，發現陰莖或龜頭部位出現瘀傷，呈瘀青、瘀啡或瘀紫等顏色，此情況疑似是遭受到鈍挫傷或壓夾傷，卻非性器官感染。受傷部位的皮膚和皮下組織在性行為後出現水腫，伴同瘀血和血腫，疼痛並有強烈觸痛，但表皮並無潰破。

閣下不妨嘗試回憶，口交進行期間，究竟對方有否因過於激情，嘴巴過分用力吸啜陰莖前端位置呢？牙齒有否磨蹭龜頭冠下方的表皮？陰莖本身脆弱，皮膚也相當幼嫩，經不起猛烈的含啜。若被粗暴對待，「口」和「交」竟變成「咬」，野性大發般的吸吮甚至噬咬，那就不再是性情趣，而是導致陰莖受傷的元兇了。

口交過度猛烈，壓夾的力度失控，不但傷害陰莖，有些個案就連陰囊也會受傷，其所導致的皮下血腫和瘀血，大多數可在若干日子後被身體自行吸收，就好像我們平日不小心碰傷，瘀痕會慢慢消失。閣下發現由小變大，至漸漸散瘀，其實是痊愈的過程。至於閣下描述的那一條線狀瘀痕，相信是被嘴唇或牙齒使勁壓夾而形成了較深的創傷，需較長時間才能消失。

男性自行治療患處，可用冰敷和停止性行為讓陰莖休養，如果太痛可服用止痛藥。期間亦要避免劇烈運動，尤其是跑步和騎單車等，也需要穿寬闊內褲和褲子，穿着布料硬而多皺褶的窄褲子有機會再度壓瘀陰莖。閣下可持續觀察，若依然感不適或瘀青惡化就應前往就醫。日後進行口交，必須提醒對方注意力度，謹記要溫柔對待。

李偉儀