營事檔案 ：水果肉桂麥皮　滋味有營早餐

一日之計在於晨，吃早餐是必須的。不少減肥人士都會吃水煮麥皮做早餐，不過淡而無味，又怎會好吃呢？其實只要懂得配搭，依然可以用燕麥煮出一道美味佳餚。今次跟大家分享的是一道簡單又好吃的麥皮食譜——水果肉桂麥皮。

【燕麥豐富膳食纖維】

燕麥屬於全穀類食物，能夠為人體提供能量。而原片燕麥的精製程度較即沖和快熟燕麥低，因此含較豐富的膳食纖維，能夠增加飽肚感，有助控制食欲。另外，燕麥屬於低升糖指數的食物，有助穩定血糖水平，可以減少「飯氣攻心」的情況出現。燕麥亦含有維他命B和維他命E。維他命B能夠維持人體新陳代謝正常，可保持皮膚、頭髮、指甲的健康，亦有助緩解壓力。維他命E則具有抗氧化功效，有助延緩衰老。

【水果提供天然果糖】

蘋果含有維他命C及膳食纖維等營養素，維他命C具有抗氧化功效及能夠幫助人體製造膠原蛋白，可維持皮膚的健康。膳食纖維則有刺激腸道蠕動，幫助排便的作用。將蘋果加入麥皮中，可提供天然果糖，代替其他添加糖，更健康有益。此外，在麥皮中加入肉桂粉，不但能夠增加香氣，肉桂中含有的多酚，更能提供抗氧化功效。

【水果肉桂麥皮】

材料：

原片燕麥片 1/2碗（未熟）

蘋果 半個

水/牛奶 1杯

調味料：

肉桂粉 1茶匙

蜜糖 1茶匙

鹽 少許

做法：

1.蘋果去皮，切粒。

2.以中火把鑊燒熱，把蘋果煮至軟身，並加入少許肉桂粉調味。

3.煲滾1杯水或牛奶，加入燕麥片煮約5分鐘。

4.加入蘋果丶肉桂粉丶蜜糖及鹽調味，拌勻並略煮，即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。