屹立32載　全靠專業口碑

【特約報道】1987年，一個19歲的o靚妹「我」，和一個18歲的o靚仔「我細佬」，膽粗粗的創辦了一間美顏瘦身專門店。

2019年，兩姊弟仍然並肩作戰，開心地歡度創業32年！

回顧過去，我最欣慰的是，我堅持以「口碑做活廣告」、「減去脂肪、挽回健康」、「以客為尊」、「助人第一、賺錢第二」的精神來守業是對的！我賺錢可能比別人少，比別人慢，因為我要的是「永續經營」。我用名字做招牌，就是要對客戶作出一生的承諾。唯有「好口碑」才能永續經營！

有好多人問我：「點解你無舖天蓋地的廣告，職員又唔Hard Sell，做咗超過30年，仍然有咁多客？」做生意，不一定要落閘放狗，用盡三吋不爛之舌對客戶剝皮拆骨才賺到錢。好似我們偶然推出一些特價活動，顧問毋須推銷，好多客都會主動買。

好似今年32周年慶，公司推出一項「每日$38 瘦餐飽*」活動，可以一次過做足「十日瘦十吋療程」、「排毒養生」、「減脂健體」等，集中醫營養學、自然療法和多項高科技療程於一身，總值超過$30,000元的皇牌優惠組合！做完療程更有得玩終極大抽獎，有機會贏走總值$100,000美容療程及禮券！有得變靚又有得玩，好多客做完療程都笑容滿面、滿載而歸，分店每日都好熱鬧。

只要做到「夠專業」、「服務好」、「不硬銷」，客戶自然長期光顧，永續經營、屹立32載！

* 「每日$38瘦餐飽」優惠可於5款$1988套組內任選3組，分別為十日瘦十吋、排毒養生組合、減脂健體組合、美白嫩肌組合、美胸升Cup組合，顧客可任選3款惟不可重複。

唐安麒美顏瘦身專門店

香港

中環干諾道中19-20號馮氏大廈地庫 3525 0388

銅鑼灣恩平道44-48號恩平中心3樓及4樓 2890 2198

九龍

尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心6/F 2366 2318

九龍灣宏開道16號德福大廈21樓04-05室 2997 3886

新界

沙田石門安群街1號京瑞廣場2期18樓全層 2156 2999

葵芳新都會廣場一期23樓2301-04室 3527 0668

上水龍琛路39號上水廣場8樓819-822舖 3156 1688

屯門屯喜街2號柏麗廣場1501室 2440 6188

Profile

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。