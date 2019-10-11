FoodieCurly鬈毛妹：牛肉麵？吃就吃冠軍！

很多香香朋友到台灣玩，都一定要吃碗牛肉麵，但全台灣的麵店那麼多，該吃哪一家？計我話，既然胃得一個，quota有限，就不如吃最好的。

在台北最繁忙的信義區微風廣場，裏面有一間很有名的牛肉麵店，名為「CBN-晶華冠軍牛肉麵坊」，CBN是Champion Beef Noodle的縮寫，開宗名義，他們是賣得獎牛肉麵的，這天我們一行八人浩浩蕩蕩來到品嘗一下。

吃麵前先來了一些小食，選擇不少，像這天我們要了肉燥薯條、皮蛋、百頁豆腐、栗子、青瓜等等，但說到最特別的，就一定是「紐約抄手」（圖左），之所以叫「紐約」，是因為上面加了美國花生醬，嘩，超邪惡，但實在無可抗拒，花生香味突出，汁醬酸酸甜甜，好美味。

接着就一定要試試招牌的「冠軍清燉牛肉麵」，此麵曾於台灣2012國際牛肉麵節中奪得冠軍，從此聲名大噪，成為晶華的生招牌。有何過人之處？首先是嚴選優質牛肉，餐廳採用台灣本地牛腩，每頭牛只能切出十公斤，十分珍貴；大廚將牛腩汆燙後，淋上大量米酒，並加入炒過的蔥、薑、桂皮、八角、及少許的白胡椒，以小火燉煮3-4小時，牛肉鮮香細嫰，湯頭亦清甜無比，果然是冠軍相！

很多朋友都愛吃紅燒牛肉麵，貪心少少，可以試「晶華三冠王牛肉麵」，一碗有齊牛腱、牛腩和炸抄手，一次過滿足三個願望；我則更愛「饕客36小時舒肥牛排麵」，以美國牛肉低溫慢煮36小時，牛肉仍保持嫰紅，既香且嫰；愛辣的則可以要「重慶水煮牛肉麵」，看見那盆紅色我就怕怕，還是留待大家來發掘吧。

CBN-晶華冠軍牛肉麵坊

地址：110台灣台北市信義區忠孝東路五段68號

電話： +886 2 8786 8799

鳴謝：台灣觀光局、晶華集團、台灣租借WiFi