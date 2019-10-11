秋冬Must-have　大地色彩穿搭

如果粉嫩色是屬於春天，鮮艷色是屬於夏天，那麼最迎合秋天氛圍的必定是Earth Tone大地色系。Earth Tone顧名思義就是接近大地、泥土的色系，它沒有鮮色的浮誇耀眼，但偏偏這種低調色彩卻擁有迷人的柔和氣場，又靚又容易配搭，難怪會紅遍秋冬T台，絕對是女生不可錯過的流行色。

棕色、米色和卡其色這些來自大自然和大地的顏色都是最典型的大地色，色彩權威Pantone所公布的秋冬流行色中，便囊括了多個大地色，包括Biking Red深暗紅色、Sugar Almond棕褐色、Bluestone青石藍和Eden森林綠。因為是接近大自然的顏色，不冷不熱，因此看起來特別令人感到舒服與踏實。是最適亞洲人膚色的色系。

人氣韓國街頭潮流品牌STYLENANDA的秋冬系列便以Earthy Newtro為主題，採用中性自然的大地色系貫穿設計，透過奶油色、沙色、米色、深棕色、卡其色和綠寶石色等深淺不一的柔和色調配襯出層次效果，營造率性自我的簡約風格。而設計師更運用破洞、皺褶和綁帶等細節，增添整個造型的立體質感之餘，同時亦帶出隨性型格的秋日時尚感。在剪裁和設計方面，今季亦將Oversized Shoulders、Boots Cuts、七分袖、拼布及不規則剪裁等富有懷舊感的復古元素，融入單品中，配以別具一格的大地色彩運用，打造出令人眼前一亮的復古時尚風格。