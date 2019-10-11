三界五行：長命百歲　並非極限

中國古時候，祝福長壽，是「長命百歲」，到了漢武帝，群臣才稱呼他為「萬歲」。雖然在漢之前早已有「萬歲」這個歡呼，但並非是長壽的祝福，而是表示最高規格的感恩和喜悅。

例如，孟嘗君的食客馮諼，替孟嘗君到薛地方收租，馮諼為孟嘗君捨財買義，叫老百姓焚毀應繳的賦稅單據，歷史記載：「因燒其卷，民呼萬歲。」人民不是祝福孟嘗君萬歲，而是讚美這個德政。又例如，秦始皇得和氏璧，大喜，左右皆呼萬歲。在漢武帝之前，從來沒有人敢祝福皇帝萬歲，因為，萬歲相當於現在說的百年歸老。漢高祖劉邦定都關中之後，這樣說；「吾雖都關中，萬歲後，吾魂魄猶樂思沛。」（雖然我定都關中，但我百年歸老後，我的魂魄仍然是很思念沛縣。）劉邦駕崩，全國哭號「萬歲」。漢朝自武帝開始，接受稱呼他為萬歲，但王子也被稱為萬歲，直到唐朝，只有皇帝才獨享萬歲的稱號，其他人等自稱萬歲，會殺頭的！

民國以後，國家元首都享有萬歲的歡呼，直到鄧小平開始，不搞個人崇拜，不接受人民歡呼領袖萬歲，萬歲一詞，只用來祝福國家、人民、軍隊、和平。人的壽命，一百歲並非極限，紫微斗數命盤就顯示人類壽命可以長達126歲，這與西方現代科學家以人類胚胎細胞分裂周期計算人類壽命所得的結果不謀而合，人類的自然壽命應該是120歲以上。是甚麽「歲月神偷」，偷走人類的壽命呢？明天續談。

方向宇