高達40周年GUNPLA EXPO　登陸香港

日本動畫經典《機動戰士高達》誕生於1979年，踏入今年剛好是40周年，對動畫及模型界都有深遠影響，為照顧一眾香港高達迷，及紀念高達誕生40周年，大型高達展《BANDAI HOBBY EXHIBITION & GUNPLA EXPO》亦於10月11~27日於奧海城舉行，場內設有《高達歷史時光隧道》展示自1979年至今，各款1/100比例的高達模型，令一眾粉絲可以重溫各款經典高達，更會展出三國系列最新模型，如大喬、小喬等，還有多款會場首發限定版高達模型，半機械透明版精神感應渣古就最搶眼，會場更會豎立一個三米高的迷惘高達，紅色機身極之吸睛，高達迷必去。

不少動畫迷都是睇高達睇大的，資深的睇原祖高達，年輕的睇創戰者系列，橫跨多個年代，會場特設的《高達歷史時光隧道》展區就展出了40年間，20套經典高達動畫中登場的1/100比例高達模型，粉絲可以尋找自己與高達之間的成長印記，而《高達Lighting Room》展區就將燈光技術融入模型中，令一系列1/60 PG版高達模型長時間處於發光效果，當中還以光雕投影技術來呈現Gundam Exia的太陽爐散放出GN粒子的動態效果。此外，多款新動畫模型亦同場展出，包括10月10日新鮮熱辣於日本播放的《Gundam Build Divers Re:Rise》中登場的機動戰士，《SD高達世界 三國創傑傳》中的大喬、小喬、《機動戰士高達 THE ORIGIN》，而《機動戰士高達 閃光之凱薩衛》的潘尼洛普（PENELOPE）模型，更是首次於香港展出。

為了滿足一眾高達迷，會場設有高達期間限定店，推出12款會場首發限定版高達模型選購，而且會分階段推出，首批6款於10月11日起推出，當中最吸引的首推在雷霆戰線中極為活躍的半機械透明版MG 1/100精神感應渣古Ver. Ka、彩色透明版RG 1/144 沙煞比亦相當吸引，《馬沙之反擊》迷必買，第二批6款於10月18日起推出，重頭必搶是金屬塗層版HG 1/144自由高達決戰強攻型衝擊高達（命運的對決套裝），及彩色透明版MG 1/100 ZZ高達Ver. Ka，必定成為高達收藏家搶貨戰場。此外，買盒模型自己砌固然開心，但觀望一下其他高手砌的模型亦有樂趣，會場就展出高達模型作家環球盃2019（GBWC2019），香港地區預賽多個得獎作品，每件作品不單造工細緻，更極具創意，模型迷必睇，而且為照顧小朋友模型迷，於展期內每日均設有《高達模型教室》，由專業導師指導小朋友組裝高達模型，先到先得，額滿即止。

要提會場中最矚目的高達，首推豎立於會場中央，全港首次展出的3米迷惘高達紅色機巨型立像（Gundam Astray Red Frame），手持日本太刀擺出動感姿勢氣勢逼人，同場更展出《SD高達世界 三國創傑傳》劉備、關羽、張飛高達巨型立像，必定是影相打卡熱門位。

日期：10月11至27日

時間：12:00pm-9:00pm

地點：奧海城2期地下主題中庭