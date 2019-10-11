Virgil Abloh主理潮牌開新店　推香港限定系列誌慶

由Virgil Abloh主理的潮流品牌OFF-WHITE，自2013年成立至今一直保持極高人氣，辨識度高的黑白斜間及交叉箭嘴標誌為品牌於全球廣收無數信徒，2014年OFF-WHITE全球首間旗艦店就正式落戶香港銅鑼灣百德新街，事隔數年，品牌於香港的第5間專門店亦剛剛於本月在尖沙咀海港城開幕。為隆重其事，品牌亦特別推出香港限定系列誌慶，所有男裝及女裝單品亦只限於此新店發售。

設計方面，系列所包含的男裝及女裝單品均以OFF-WHITE最標誌性的經典圖案演變而成，男裝系列圖案設計就以海軍藍色作主調，並加入滴漏效果變成Dripping Arrows，運用到各款Print Tee、Hoodie及Flannel Shirt當中；女裝系列則透過採用植物去重塑品牌標誌，同時加入螢光綠色去凸顯散落於Denim Shorts及Denim Dress上的圖案細節。與此同時，系列亦有推出採用相同設計風格的限定版Sneakers及iPhone Case，令這個為誌慶新店所推出的限定系列更為完整。