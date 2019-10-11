本周車展：10月12至13日

Audi

日期：10月12~13日（星期六及日）

時間：11:00am~8:00pm

地點：九龍站ELEMENTS圓方一樓金區

推介：全線SUV列陣，包括全新Q3及Q8，同場有A4 Avant、A5 Sportback、A6 Saloon、A7 Sportback、SQ2及e-tron。

Mazda

日期：10月12~13日（星期六及日）

時間：9:00am~8:00pm

地點：預約

推介：「Mazda MyPlace一出門口就試車」提供貼心的一站式體驗購買服務，讓準車主預約其就近的地點試駕及選購，節省時間，亦倍感安心舒適。

MINI

日期：10月12~13日（星期六及日）

時間：9:00am~8:00pm

地點：荃灣及灣仔陳列室

推介：THE NEW MINI CLUBMAN將實用與型格完美融合，Cooper Clubman售$329,800起，而Cooper S Clubman則售$409,800起。

Volkswagen

日期：10月12~13日（星期六及日）

時間：11:00am~8:00pm

地點：灣仔及九龍灣陳列室

推介：人氣電動車e-Golf指定現貨僅售$322,490起，節省稅務連同優惠總值超過 $200,000，同場展出Touran Luxury、Golf SV Luxury及Golf GT等。

Volvo

日期：10月13日（星期日）

時間：10:00am~5:00pm

地點： 沙田源順圍維修中心

推介：Volvo Autumn Excursion試駕日，展出包括XC40、XC60、XC90、V90 Cross Country、S60及V60。