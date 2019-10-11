飲食嘗識：印式咖喱角似足叉燒酥？

港式咖喱角以春卷皮做外層，透薄又金黃香脆，裏面包裹咖喱牛肉或豬肉餡料，微辣而香口惹味。至於印度咖喱角則叫Samosa，同樣呈三角形但不像港式般扁身，反而有點像叉燒酥般脹卜卜，不但是印度的常見小食，亦流行於其他南亞國家。其實Samosa雖然被稱為印度咖喱角，卻起源於中東地區，傳至印度才發揚光大。

港式脆薄 印式鬆厚

除了外形不同之外，Samosa的用料也跟港式咖喱角大有分別。厚實外層用麵糰搓成，餡料分素食及或肉餡兩類，主要材料包括薯仔、洋葱、青豆、茴香還有其他香料，肉餡則會用上免治牛肉、羊肉或豬肉，卻未必一定加咖喱粉炮製，通常會配搭薄荷醬或甜酸醬令咖喱角更惹味。

老幼咸宜 家常小食

由於做法簡單，所以Samosa是印度的家常美食，在餐廳或街邊檔也可輕易吃到。來自德里的印度大廚Abhinav Sharma表示，Samosa在冬天或下雨天尤其受歡迎，因為熱辣辣的咖喱角有暖身作用，亦能夠為人帶來好心情，所以深受大人及小朋友歡迎。