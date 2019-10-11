今年藍色成為鐘錶界的「New Black」，多個品牌為現有錶款加推藍色設計後，大受錶迷歡迎。以Jaeger-LeCoultre為例，自近日為去年重新推出的Polaris系列，加推一枚藍色限量版Polaris Date日曆腕錶後，旋即引來大家注目。

此限量800枚的腕錶，設計以1970年Polaris II腕錶為靈感，錶圈與原型Memovox Polaris極地響鬧腕錶和Polaris II腕錶一樣，可透過旋轉操作額外功能。錶盤經手工漆面處理，中央圓盤和主錶盤運用閃耀的色彩變化效果，從深綠松石色漸變至鮮明的皇家藍色，令錶盤呈現出藍色漸變效果。腕錶搭載品牌自家899A/1自動上鏈機芯，錶底刻有4個特別圖案，包括SCUBA潛水徽章、積家品牌徽章、「1000 HOURS CONTROL」（1,000小時測試）字樣及限量編號，充滿獨特風格。

另品牌位於金鐘太古廣場的專門店最近亦換上全新設計，新設的貴賓室讓顧客可更舒適自由揀選及鑑賞腕錶。裝潢貫徹品牌簡約風格，以深啡及米色作主調，配合弧形設計布局，倍感開揚。加上大型牆壁上掛有腕錶設計草圖，顧客置身其中可深入了解腕錶的精湛設計及構造。